Четыре коллектива представят Клин на фестивале современного танца «Город танцует в парках»

Творческие коллективы из городского округа Клин примут участие в фестивале современного танца «Город танцует в парках», который пройдет с 11 мая по 16 июня в зеленых зонах по всему Подмосковью.

Клинские танцоры представят Клин под руководством хореографа Егора Дружинина. Всего было выбрано четыре команды из разных студий округа. Среди них таланты из студии танца «Победа», эстрадного танца «Гротеск«, хореографии «Sky Dance» и ансамбля танца «Карамель». Танцоры будут показывать свои способности в Центральном парке Истры 16 июня.

Фестиваль включит в себя не только конкурсную программу: на мероприятии можно увидеть звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы». Например, земляка Алексея Мечетного, а также прославившихся на ТВ Виталия Савченко, Виталия Уливанова, Брайана, Германа Рамазанова, сестер Михайлец, Пену, Софу, Еву Уварову, Анастасию Чередникову и Софью Милютину.

Коллективы из Клина и других округов будут представлять танцевальные номера профессиональному звездному жюри. Наградой для лучших участников станет приглашение на гала-концерт 7 сентября в Раменском городском парке.

Отметим, что на сцене в 30 парках Подмосковья появятся команды из 55 городских округов. Организатором яркого фестиваля выступает АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма области. Партером мероприятия выступает HiFi-стриминг «Звук» и федеральный портал о танцах Dance.ru.