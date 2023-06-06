Четыре многоквартирных дома ввели в эксплуатацию за неделю в Подмосковье

В Московской области на прошлой неделе ввели в эксплуатацию двадцать четыре новых объекта. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Ведомство выдало разрешения на ввод в эксплуатацию четырех многоквартирных домов и двадцати нежилых объектов.

Уточняется, что речь идет о домах в жилом комплексе «Одинцово-1» и микрорайоне 5А в Дзержинском.

Что касается нежилых объектов, то в Люберцах и Королеве ввели в эксплуатацию детсады на 360 и 250 мест соответственно, в Ленинском округе — здание склада, в Волоколамске — магазин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года в регионе восстановят права двенадцати тысяч дольщиков.