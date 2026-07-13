Четыре новых поезда на юг: как теперь добраться до моря, когда билетов почти нет

У российских туристов появилось больше возможностей добраться до черноморских курортов: в июле запускают четыре дополнительных поезда. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, «Гранд Сервис Экспресс» расширила программу перевозок, и новыми составами смогут воспользоваться более 60 тысяч пассажиров.

В расписании появились поезда Санкт-Петербург — Анапа, Москва — Адлер, Москва — Новороссийск и Москва — Ростов-на-Дону. В АТОР отметили, что Адлер, Анапа и Новороссийск остаются самыми востребованными направлениями у отдыхающих на Черном море. Новые составы не перекроят систему перевозок полностью, но добавят провозную мощность именно тогда, когда свободных мест в поездах на юг практически нет.