Четыре округа России встретят ноябрь под ливнями и снегом выше нормы

В ноябре 2025 года четыре федеральных округа России столкнутся с превышением нормы осадков. Прогноз предоставил 1 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РЕН ТВ со ссылкой на ТАСС.

Избыток осадков ожидается в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Наиболее влажными регионами станут Кольский полуостров, Ленинградская и Мурманская области, Карелия, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

В Сибири количество осадков превысит норму в Тыве, Хакасии, Иркутской области и Красноярском крае. На юго-западе Дальневосточного округа повышенная влажность коснется Забайкальского края и Бурятии.

Одновременно дефицит осадков прогнозируется в Центральном федеральном округе, северо-восточной части Якутии, Магаданской области и на Чукотке. В остальных регионах количество осадков останется в пределах климатической нормы.

