Четыре партнера в день: студентка из Австралии ставит сексуальные рекорды

Переспать с 2 тыс. мужчин к Новому году захотела 29-летняя австралийская студентка Джолин Доусон, пишет издание The Sun.

Девушка много лет ведет учет своих половых партнеров, и в настоящее время в ее списке значится 1832 человека.

Для достижения поставленной задачи Доусон встречается с несколькими мужчинами ежедневно. По ее словам, сексуальные контакты обычно занимают не более часа в день, поскольку большинство партнеров не способны на большее.

Студентка объясняет свое поведение тем, что пока не встретила мужчину, с которым хотела бы связать жизнь. Для достижения цели ей требуется в среднем четыре партнера в день.

