Четыре проекта по программе поддержки местных инициатив реализовано в Рязанской области с начала года

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В Рязанской области с началом строительного сезона реализовано четыре проекта по программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в рамках реализации этих инициатив обустроено ограждение Памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны в Касимовском районе, также в Чучково отремонтирована дорога. В Шацком районе реализовано сразу два проекта - обустроена детская площадка в селе Старочернеево и детская спортивная площадка в селе Лесное Конобеево.

Отмечается, что всего до конца года к участию субсидии предоставлены на реализацию почти 200 инициативных проектов на общую сумму свыше 377 млн рублей из регионального бюджета. При этом по мере высвобождения средств количество проектов может быть увеличено.

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