Четыре с половиной сотни вылетов выполнила санавиация в Подмосковье с января

Четыреста шестьдесят два вылета выполнила санавиация в Подмосковье с января текущего года, сообщили в Минздраве региона. Ее работа организована в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Благодаря системе «Ночной старт», вылеты осуществляются даже в темное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета», - сказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

По ее словам, за указанный период с помощью вертолетов были эвакуированы 458 человек, в том числе 302 ребенка.

Санавиация необходима в случае сильной загруженности дорог и большой удаленности стационара от места происшествия. В большинстве случаев пострадавших доставляют в учреждения Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок и в областной центр охраны материнства и детства.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжают внедрять новые стандарты в медучреждениях.