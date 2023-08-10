Четыре с половиной сотни вылетов выполнила санавиация в Подмосковье с января
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Четыреста шестьдесят два вылета выполнила санавиация в Подмосковье с января текущего года, сообщили в Минздраве региона. Ее работа организована в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«Благодаря системе «Ночной старт», вылеты осуществляются даже в темное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета», - сказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.
По ее словам, за указанный период с помощью вертолетов были эвакуированы 458 человек, в том числе 302 ребенка.
Санавиация необходима в случае сильной загруженности дорог и большой удаленности стационара от места происшествия. В большинстве случаев пострадавших доставляют в учреждения Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок и в областной центр охраны материнства и детства.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжают внедрять новые стандарты в медучреждениях.