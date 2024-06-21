Четыре школы Талдомского округа проводят детям «Умные каникулы»

Комплекс развивающих программ «Умные каникулы» реализуется в школах городского округа Талдом. Этот региональный проект помогает детям провести лето не только весело, но и с пользой.

В ходе умных каникул дети имеют возможность провести время в школах с привычными преподавателями и получить ценные знания, но в свободной форме. Для этого были разработаны разные не переутомляющие игры, творческие мастер-классы и больше практических занятий. Сейчас подобную программу реализуют в июне в четырех школах муниципалитета: Запрудненской гимназии, Вербилковской школе, СОШ №3 и №2.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин, профильные заместители и депутаты фракции «Единая Россия» проверили, как учителя и дети проводят «Умные каникулы».

Так, за время реализации проекта в июне дети успели попробовать множество активностей и расширить свой кругозор. Для начальных классов провели игру «Красное знамя» с элементами салок. Дети постарше занимались в центрах образования «Точка роста», получая знания по программе «Физический экспериментариум». Воспитанников увлекали практической биологией и программированием, творческими заданиями, объясняли азы точечной графики и многое другое. Также учеников водят на экскурсии, одна из которых точно оставила массу положительных впечатлений: дети смогли изучить процесс приготовления блюд в реальной пиццерии, а затем сами приготовили это пиццу.

Дети отлично проводят время, не обременяя себя домашними заданиями и не ожидая звонка с урока как чуда. Им организуют получение знаний в сочетании с весельем, что позволяет погрузиться в разные науки, получить новые навыки и провести время за общением со сверстниками.

Так, за время реализации проекта в июне дети успели попробовать множество активностей и расширить свой кругозор. Для начальных классов провели игру «Красное знамя» с элементами салок. Дети постарше занимались в центрах образования «Точка роста», получая знания по программе «Физический экспериментариум». Воспитанников увлекали практической биологией и программированием, творческими заданиями, объясняли азы точечной графики и многое другое. Также учеников водят на экскурсии, одна из которых точно оставила массу положительных впечатлений: дети смогли изучить процесс приготовления блюд в реальной пиццерии, а затем сами приготовили пиццу.

Дети отлично проводят время, не обременяя себя домашними заданиями и не ожидая звонка с урока как чуда. Им организуют получение знаний в сочетании с весельем, что позволяет погрузиться в разные науки, получить новые навыки и провести время за общением со сверстниками.