Четыре современные библиотеки появятся на Ямале в начале осени

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в начале этой осени регион готовится к открытию четырех современных библиотек. Из них две уже начали свою работу в Ноябрьске и Салемале.

В детской библиотеке Ноябрьска случилось пополнение книжного фонда, а ремонт и перепланировка придали пространству новый, свежий вид. Здесь маленькие любители чтения найдут свой уголок, чтобы погружаться в удивительные миры литературы.

В Салемале был установлен интерактивный комплекс, предназначенный для изучения важной темы – охраны окружающей среды. Также в книжный фонд вошли издания, предназначенные для слабовидящих читателей.

Другие две модельные библиотеки все еще готовятся к своему открытию. В скором времени они приветствуют своих посетителей в Салехарде и Губкинском.