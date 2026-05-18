Четыре спицы и физические «крутилки»: кроссовер «Москвич 3» получит новый салон

Кроссовер «Москвич 3» ждет сразу несколько изменений в интерьере. Как сообщает источник со ссылкой на скриншоты новых дилерских объявлений, присланных читателями, обновление затронет рулевое колесо и блок управления климатом, передает портал «За рулем»

Вместо нынешнего трехспицевого руля автомобиль начнут оснащать четырехспицевым. Стилистически новая баранка повторяет те, что уже устанавливаются на старшие модели марки — лифтбек «Москвич 6» и флагманский кроссовер «Москвич 8», что делает интерьер более солидным.

Второе важное изменение — блок микроклимата. На смену сенсорной панели, которая сейчас отвечает за все настройки, придет традиционное исполнение с физическими регуляторами и клавишами. Такой шаг вписывается в общемировой тренд: многие производители начали откат к тактильным кнопкам после волны критики сенсорных решений. О сроках внедрения нововведений пока не сообщается.