Почему вода с семенами чиа по утрам не помогает похудеть

В Сети воду с семенами чиа давно называют «напитком для стройности». Пользователи уверяют, что достаточно выпивать стакан утром натощак — и вес начнет уходить сам собой. Но на самом деле волшебства от такого напитка ждать не стоит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Можно ли похудеть только за счет семян чиа

По словам Рединой, семена чиа действительно относятся к продуктам с хорошим составом. В них содержатся клетчатка, омега-3 жирные кислоты и растительный белок.

«Главный эффект связан именно со способностью семян впитывать жидкость. Когда чиа набухают, образуется такая гелеобразная масса. Она занимает объем в желудке, и человек действительно может дольше чувствовать сытость. Но это не магия похудения и не жиросжигание», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что многие люди переоценивают эффект продукта.

«Иногда человек выпивает воду с чиа утром, а потом весь день ест как обычно — с перееданием, сладким и постоянными перекусами. Конечно, в такой ситуации никакие семена работать не будут», — сказала специалист.

Диетолог отметила, что сами по себе семена не запускают процесс снижения веса. Похудение всегда связано с общим дефицитом калорий, режимом питания и уровнем физической активности.

«Мне иногда пациенты говорят: „Я уже неделю пью чиа, почему вес стоит?“ Но проблема в том, что люди ждут от одного продукта слишком многого. Нет напитка, который растворяет жир», — пояснила Редина.

При этом врач добавила, что чиа могут быть полезным элементом рациона.

«Если человек заменяет сладкий завтрак на более сбалансированный вариант с чиа, ягодами, йогуртом — это действительно может помочь контролировать аппетит. Но работает не сама вода, а изменение пищевых привычек», — рассказала она.

Фото: [ istockphoto.com/AleksandarGeorgiev ]

Почему вода с чиа подходит не всем

Редина предупредила, что у некоторых людей такой напиток может вызывать неприятные ощущения, поэтому важно соблюдать меру. Она порекомендовала класть одну-две ложки в стакан воды.

«Из-за большого количества клетчатки бывают вздутие, тяжесть, дискомфорт в кишечнике. Особенно если человек до этого ел мало овощей и клетчатки вообще. Некоторые кладут по пять ложек семян в стакан воды и думают, что так будет полезнее. На самом деле это может дать обратный эффект — тяжесть и проблемы с пищеварением, потому что чиа разбухают в кишечнике», — сказала диетолог.

Что действительно помогает снижать вес

По словам специалиста, невозможно похудеть от модного продукта. Вес начнет снижаться, когда человек начинает нормально спать, меньше переедать, больше двигаться и перестает жить в режиме постоянных диетических качелей.

«Вода с чиа может быть частью здорового рациона, если человеку нравится такой продукт и нет противопоказаний. Но относиться к этому как к волшебному способу убрать живот точно не стоит. Это просто еда. Полезная — да. Но не чудо-средство», — заключила специалист.

Ранее эксперт рассказал, почему нельзя пить ледяную воду в жару.