В Лобне прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара, в котором погибли бабушка с внуком

Прокуратура города Лобни проконтролирует установление обстоятельств пожара, в результате которого погибли женщина и ее пятилетний внук. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 17:00 17 мая в частном жилом доме на улице Школьной. После тушения пожара при разборе завалов были обнаружены тела 66-летней женщины и ее внука. Причиной возгорания могла стать неисправность газового оборудования.

Прокуратура города также взяла на контроль результаты расследования уголовного дела, его возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

