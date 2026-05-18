Азотный наркоз и узкие лазы: что убило группу туристов и военного на Мальдивах

Мальдивы, известные вечным летом и роскошными курортами, столкнулись с небывалой трагедией. У атолла Вааву при погружении в подводную пещеру-лабиринт погибли пятеро итальянцев. Шестой жертвой стал военный водолаз, пытавшийся их спасти. Тела четверых туристов до сих пор остаются на глубине — поднять их не могут уже пятый день, узнала редакция KP.RU .

Трехпалубная яхта класса люкс Duke of York отправилась 14 мая к подводной пещере-лабиринту примерно в ста километрах от столицы Мальдив, города Мале. На борту находилась группа итальянцев: профессиональный дайвер Джанлука Бенедетти, морские биологи из Генуэзского университета Федерико Гуальтьери, Мюриэль Одденино, Моника Монтефальконе и ее дочка Джорджия Соммакал. Еще два десятка путешественников из Италии остались на палубе — они просто любовались видами.

Задачей группы было исследование трех подводных залов, соединенных узкими лазами, на глубине 50-60 метров. Но в назначенное время дайверы не всплыли.

Прибывшие военные спасатели первым обнаружили тело инструктора Джанлуки Бенедетти. Все погибшие, как позже выяснилось, были опытными дайверами с соответствующими сертификатами и знали этот район по прошлым погружениям. Адвокат семьи Гуальтьери заявил, что они никогда бы не нарушили правила, и исключил любую неосторожность или халатность.

Мальдивский дайвер Шафраз Наим объяснил, в чем заключается главная опасность таких погружений. По его словам, глубоководное пещерное погружение считается продвинутым техническим дайвингом. Оно требует специальной подготовки, правильного планирования подачи газа и конфигурации оборудования. Даже самые опытные дайверы могут столкнуться с трудностями. На глубине 50-60 метров азотный наркоз способен серьезно ухудшить восприятие. Расход газа быстро возрастает, а всплытие из пещеры затруднено. Любое неожиданное событие, как подчеркнул Наим, может быстро обернуться трагедией.

Попытка спасти итальянцев стоила жизни еще одному человеку. Старший военный водолаз, 43-летний сержант Мохамед Махуди, нырнул первым, когда стало понятно, что группа исчезла. Он торопился и при погружении почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось. Причиной смерти, как сообщили представители властей, стала декомпрессионная болезнь — образование пузырьков газа, обычно азота, в крови и тканях. По словам представителя правительства Мальдив Мохамеда Хуссейна Шарифа, погибший был одним из самых опытных дайверов в стране.

После гибели сержанта поисково-спасательную операцию приостановили. В выходные была сформирована международная группа дайверов. В нее вошли трое финских специалистов из компании Divers Alert Network, которая специализируется на подводных спасательных операциях, а также представители местной береговой охраны.

Сегодня команда провела пробные погружения, чтобы оценить структуру пещеры, и обнаружила останки четырех итальянцев. Для их подъема дайверы будут использовать специальную систему дыхания замкнутого цикла.

Тем временем лицензия яхты Duke of York приостановлена. Местные власти начали расследование. Главный вопрос: почему итальянцы опустились ниже 30-метровой глубины, которая разрешена для дайвинга на Мальдивах? Следователи изучат, как планировалось погружение, проверят использованное оборудование. Особое внимание уделят видеозаписям с камер погибших.

