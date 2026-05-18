Врач из Подмосковья напомнил о правилах безопасности при езде на электросамокатах

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области Александр Григорьев напомнил о правилах безопасности при езде на электросамокатах.

«Даже при движении с минимальной скоростью — 5 км/ч электросамокат остается источником повышенной опасности как для самих пользователей, так и для пешеходов», — подчеркнул специалист.

По словам врача, самые частые травмы при падениях или столкновениях — черепно-мозговые, переломы челюсти, костей рук и ног, в том числе многооскольчатые и открытые.

Врач призвал отказаться от использования электросамокатов. Если это невозможно, следует придерживаться ряда правил. Нельзя давать управлять самокатом детям и подросткам. Запрещено кататься вдвоем или втроем, выезжать на проезжую часть, превышать скорость, пользоваться смартфоном во время движения.

