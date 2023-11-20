Четыре светофора модернизировали в Московской области за неделю

За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали режимы работы четырех светофорных объектов в Подмосковье, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках комплекса работ по оптимизации движения транспортных потоков.

В ведомстве уточнили, что модернизация светофоров затронула Домодедово, Долгопрудный, Ленинский округа и Лобню. В общей сложности с начала года в регионе прошло более 300 мероприятий по улучшению движения и ликвидации пробок. При этом по 200 адресам уже заметен положительный эффект, заключили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.