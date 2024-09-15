Четыре тонны помощи собрали в День города жители Лыткарино для Курской и Белгородской областей
Фото: [Владимир Думчев]
В День города Лыткарино жители муниципалитета принесли четыре тонны гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей. Пункт сбора расположился в парке Дворца культуры «Мир» у летней эстрады.
«Я занимаюсь волонтерством уже год. Для меня это способ выразить свою позицию. В День города мы собирали гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей. Приносили средства личной гигиены, продукты длительного хранения, консервы и крупы. Я думаю, что люди сами ставят себя на место нуждающихся и понимают, что они хотели бы получить в первую очередь», — рассказала волонтер Валерия.
Самым главным условием для передачи помощи была необходимость покупного: новых вещей, еды, медикаментов. Перед Днем города Лыткарино в социальных сетях жителей предупреждали о необходимом в первую очередь: медикаменты, сухпайки или продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежда, мелкая бытовая техника и электроприборы.