Четыре тонны помощи собрали в День города жители Лыткарино для Курской и Белгородской областей

«Я занимаюсь волонтерством уже год. Для меня это способ выразить свою позицию. В День города мы собирали гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей. Приносили средства личной гигиены, продукты длительного хранения, консервы и крупы. Я думаю, что люди сами ставят себя на место нуждающихся и понимают, что они хотели бы получить в первую очередь», — рассказала волонтер Валерия.