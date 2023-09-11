Четыре тысячи дачных домов перевели в статус жилых в Подмосковье с января

Около четырех тысяч дачных домов были переведены в статус жилых в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлимущества.

Услуга доступна на областном сайте госуслуг. С помощью сервиса можно онлайн подать заявление на изменение статуса дома, который расположен на территории СНТ и на земельных участках с видом разрешенного использования «ведение садоводства».

Решение о смене статуса постройки принимает орган местного самоуправления муниципалитета, в границах которого расположен объект. Услуга предоставляется бесплатно в течение тринадцати дней.

В министерстве добавили, что 13 сентября пройдет вебинар о порядке предоставления указанной услуги. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг и выбрать раздел «Земля и стройка». Далее в подразделе «Имущественные отношения» нужно будет выбрать соответствующую услугу.