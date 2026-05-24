Четыре тысячи километров в одиночку: каякер с Камчатки отправился в рекордный переход до Чукотки

На Камчатке стартовала уникальная морская экспедиция: каякер-одиночка Иван Клочков отправился в путь от Петропавловска-Камчатского до мыса Дежнева на Чукотке. Как сообщает ИА « Кам 24 », протяженность маршрута составляет около четырех тысяч километров, что делает этот проект самой длинной экспедицией в истории российского морского каякинга.

Старт путешествия состоялся с Халактырского пляжа. По предварительным данным, погодные условия на момент выхода были благоприятными, и Клочков движется в режиме соло, рассчитывая преодолеть значительную часть пути по открытой воде. Супруга путешественника Ася ведет телеграм-канал экспедиции, где регулярно сообщает об обстановке. По ее словам, маршрут стал воплощением давней идеи, к которой семья готовилась длительное время, а сама экспедиция воспринимается как «следование зову сердца» и проверка личных возможностей.

Сам участник уже прошел первые участки пути и рассказал, что поначалу испытывал серьезную физическую нагрузку из-за длительной гребли, однако позже адаптировался к ритму. Его день на воде состоит из непрерывного движения с короткими остановками на отдых и питание, при этом он принципиально не использует музыку, предпочитая полную сосредоточенность и наблюдение за окружающей средой. Во время перехода случались и сложные моменты, включая работу в условиях волн и первый опыт выхода из каяка прямо в открытом море, однако экспедиция продолжается в штатном режиме. В сентябре, по словам участников проекта, к маршруту присоединится группа поддержки, которая встретит каякера на Чукотке. Проект документируется в реальном времени через телеграм-канал @vostokexpeditions.