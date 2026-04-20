«Бабушкино ухо» под Королевом: съедобный, но жесткий гриб удивил местных жителей своей формой и цветом

Жители подмосковного Королева во время лесной прогулки наткнулись на необычные ярко-красные грибы, напоминающие по форме человеческое ухо, и поспешили поделиться своей находкой в социальных сетях. Как сообщает REGIONS , снимки сразу привлекли внимание, и в комментариях опытные грибники-любители быстро опознали в диковинном трофее саркосцифу австрийскую, которую в народе метко прозвали «бабушкино ухо» или «алая эльфова чаша».

По словам специалистов, этот эффектный весенний гриб является съедобным, однако не снискал широкой популярности среди любителей тихой охоты из-за своей довольно жесткой структуры, требующей особого кулинарного подхода. Один из местных жителей по имени Владислав пояснил, что саркосцифа предпочитает расти исключительно на разлагающейся древесине и является своеобразным индикатором чистоты: в загрязненном воздухе она не встречается.

Микологи, в свою очередь, напоминают о неизменном золотом правиле: в корзину стоит класть лишь те грибы, в безопасности которых нет абсолютно никаких сомнений, а любую подозрительную находку лучше оставить в лесу или показать знающему человеку. Саркосцифа традиционно появляется одной из первых, сразу привлекая внимание своим алым цветом, резко контрастирующим с пожухлой прошлогодней листвой.

