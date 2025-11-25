Четыре внедорожника и квадрокоптеры: павловопосадский конвой отправился в зону СВО

Очередной гуманитарный конвой с техникой и специализированным оборудованием отправился 25 ноября из Павлово-Посадского округа в зону специальной военной операции. Колонна стартовала от Храма Казанской иконы Божией Матери по благословению Епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая, который лично пожелал волонтерам легкой дороги и скорейшего возвращения домой.

Груз, подготовка которого велась накануне во дворе окружной администрации, направляется в Курскую и Белгородскую области, ЛНР, ДНР и Харьковскую область для адресной передачи более чем 50 подразделениям, где служат уроженцы Павловского Посада и Электрогорска.

Особенностью этого конвоя стал его технологический состав, сформированный под конкретные потребности военнослужащих. В груз вошли четыре автомобиля, три квадроцикла, четыре квадрокоптера Mavic, девять комплектов спутникового интернета Starlink и два тепловизионных прицела.

Особую ценность представляет специализированное оборудование — станок для накрутки оптоволокна на FPV-дроны, позволяющий значительно повысить эффективность беспилотников. Дополняют груз широкий набор инструментов, современные средства связи, качественная экипировка и необходимые расходные материалы.

Как отмечают организаторы, один из автомобилей был приобретен самим бойцом, что демонстрирует высокую личную вовлеченность жителей округа в поддержку участников СВО. Весь груз планируется доставить адресатам в ближайшие дни.