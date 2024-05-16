Четыре женщины погибли в результате украинского удара по остановке в Донецке

Сразу четыре женщины погибли в результате украинского удара по остановке общественного транспорта в Донецке. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные собственного корреспондента и представительства ДНР в СЦКК вечером четверга, 16 мая.

По данным издания, украинцы обстреляли улицу в Петровском районе Донецка, удар пришелся рядом с остановкой общественного транспорта «Школа №106». Предварительно, речь идет о четверых погибших – все женщины 1952, 1980, 1986 и 1961 года рождения.

Те, кто погиб, мог идти к остановке с автобуса, но украинские снаряды упали совсем близко к мирным невинным людям. Есть и пострадавшие – в частности, пятилетняя девочка. Другие подробности уточняются.