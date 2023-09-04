Четыре звезды российского шоу-бизнеса затаили обиду на школу

Многие российские звезды терпеть не могли школу в свое время. У всех для этого разные причины, но их объединяет одно – никто не захотел бы вновь оказаться за партой.

Так, например, Рената Литвинова терпеть не могла ограничений, которые касаются внешнего вида. В образовательное учреждение было запрещено приходить с красной помадой на губах, но бунтарский нрав будущей актрисы просто так не утихомирить.

Наверняка кто-то мечтал о том, чтобы его или ее мама стала учительницей. Естественно, для различных поблажек по учебе. И Анне Седоковой повезло с этим, однако одноклассники так не думали. Они прозвали юную ученицу «стукачкой». Кто знает, может на то и были причины.

Также ненависть к школе осталась и у Анжелики Агурбаш, в чем виноваты сами педагоги. По ее словам, они вели себя некомпетентно, отбивая этим самым желание учиться. Как дела обстояли у Алены Водонаевой – читайте в материале, который подготовил портал «Дни.ру».