Четырехдневная неделя: утопия или новая реальность?

Реализация модели четырехдневной рабочей недели в России была предметом комментария председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По его мнению, инициатива не требует форсированного перехода на законодательном уровне, так как данный процесс будет естественным образом инициирован самим рынком труда.

Подобный гибкий график является отраслевой спецификой и не может быть универсально применен ко всем без исключения специальностям, отметил парламентарий в интервью ТАСС. Таким образом, вопрос перехода на четырехдневку остается на усмотрение работодателей и будет определяться экономической целесообразностью в каждой конкретной сфере.

«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — отметил депутат.

