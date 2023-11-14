Четырехмесячный ребенок пострадал при обстреле украинских боевиков по Донецку

Результатом очередного варварского обстрела Донецка со стороны Украины стали ранения, которые получил четырехлетний малыш. Как сообщил глава ДНР, артиллерия врага била по мирным кварталам Куйбышевского района города.

Также ВСУ под вечер вторника, 14 ноября, ВСУ вновь обстреляли соседнюю с Донецком Горловку: ранены два человека, один из местных жителей подорвался на мине. Всем пострадавшим оказана экстренная помощь медиков, сообщил Пушилин.

«Помощь ребенку оказана амбулаторно, жизни малыша на данный момент ничего не угрожает. В Горловке также ранены два человека — от одного из прилетов пострадала женщина, а на противопехотной мине «Лепесток» подорвался мужчина. Им оказана медицинская помощь», - написал Пушилин в своем аккаунте в соцсетях.

Всего же за минувшие сутки украинские боевики нанесли не менее 11 ракетных ударов по территории ДНР, выпустив, в общей сложности, 52 боеприпаса. Врагом применялась как ствольная, так и реактивная артиллерия, добавил глава республики.