Четырехстороннее соглашение о взаимодействии в рамках проекта «Живая река» подписали в Наро-Фоминске
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.]
Четырехстороннее соглашение о взаимодействии в рамках проекта «Живая река» подписали в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске 26 февраля состоялось очередное совместное заседание торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа, в рамках которого подвели итоги 2024 года и подписали важное соглашение.
Встреча состоялась в культурном центре «Фабрик». Многие общественные организации понимают, что экология — это общая проблема, поэтому активно принимают участие в решении различных вопросов. Во время заседания в рамках проекта «Живая река» было подписано четырехстороннее соглашение о взаимодействии.
«Это серьезный этап — сегодняшнее решение, четырехстороннее соглашение, которое подписано. Это то, что объединяет все ресурсы, людей, и отсюда же ставятся наши задачи», — отметил председатель Общественной палаты Наро-Фоминского округа Игорь Куимов.
Проект «Живая река» был создан более пяти лет назад. Инициатором выступили представители группы компаний «Элинар», которые увлекаются сплавом на байдарках по реке Нара. Они предлагали проводить уборку русла реки, чтобы устранять стволы деревьев, мусор крупного размера и т.д. Предлагалось, что участие в акции — добровольное решение каждого сотрудника.
Руководство «Элинара» поддержало предложение активных сотрудников. К акции присоединилась Торгово-промышленная палата. В итоге в ней приняли участие сотрудники предприятий и индивидуальные предприниматели, которые объединились в спецбригады. Активные горожане занимались очисткой отдельных участков реки.
В рамках заключенного проекта к акции присоединилась администрация и Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа. Во время совещания его участники приняли решение о проведении экологического форума, который состоится в марте. Цель проекта — расширить зону уборки, включив в экологическую программу, кроме реки Нара, нуждающиеся в этом территории.
«Этот этап расширяет внимание населения, окружной власти, общественников не только к реке Нара, но и ко всем притокам, ручьям и родникам, которые есть в нашем округе. Это система работа, в которой участки реки и притоков закрепляются за предприятиями и организациями, которые обязуются следить за вверенным участком», — рассказал Игорь Куимов.