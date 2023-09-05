Четыреста двадцать гериатрических коек создали в Подмосковье, сообщили в Мособлдуме. Помимо этого, в муниципалитетах действует 81 кабинет гериатрии.

Летом в Электростальской городской больнице открыли новое гериатрическое отделение, рассчитанное на 30 коек круглосуточного пребывания. При этом больше всего коек развернули в Гериатрическом центре. Он работает на базе Московского областного госпиталя ветеранов войн.

«Коечный фонд постоянно расширяется и нам нужны специалисты в этой сфере. Поэтому в этом году Мособлдумой был принят закон о предоставлении бесплатных участков врачам-гериатрам», – отметил председатель профильного комитета регионального парламента Андрей Голубев.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году земельные участки получили четыре с половиной сотни врачей.