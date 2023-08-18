Четыреста учеников смогут пойти уже 1 сентября в новую школу в поселке Тучково

Новую школу, возведенную в поселке Тучково Рузского городского округа, уже поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что в здании подготовлены новые и уютные классы, группы продленного дня, лаборатории и мастерские, пищеблок с просторным обеденным залом, а также многофункциональный спортзал и многое другое.

Напоминаем, что раньше на месте данной школы стояло старое аварийное здание, его снесли и построили современное. Возведенный здесь стадион смогут посещать все жители поселка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы региона пойдет рекордное количество первоклассников — 120 тысяч.