Четыреста учеников смогут пойти уже 1 сентября в новую школу в поселке Тучково
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Новую школу, возведенную в поселке Тучково Рузского городского округа, уже поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.
Отмечается, что в здании подготовлены новые и уютные классы, группы продленного дня, лаборатории и мастерские, пищеблок с просторным обеденным залом, а также многофункциональный спортзал и многое другое.
Напоминаем, что раньше на месте данной школы стояло старое аварийное здание, его снесли и построили современное. Возведенный здесь стадион смогут посещать все жители поселка.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы региона пойдет рекордное количество первоклассников — 120 тысяч.