Четырнадцатый автосалон китайских Geely достроили в Подмосковье
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В Серпухове достроили магазин-автосалон «Аврора 21», завершение строительства проконтролировали сотрудники ГБУ «СтройЭксперт», сообщает областной Главгосстройнадзор.
В сообщении ведомства уточнили, что автосалон является официальным дилером Geely в округе, он станет 14-м салоном китайских автомобилей в Подмосковье. По итогам осмотра серпуховскому магазину выдали положительное заключение и подготовили выводы о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство.
Автомагазин состоит из одного этажа, его площадь превышает тысячу квадратных метров. Здание разделено на три функциональные зоны: торговые помещения, места общего пользования и подсобные помещения.
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