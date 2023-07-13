Четырнадцатый автосалон китайских Geely достроили в Подмосковье

В сообщении ведомства уточнили, что автосалон является официальным дилером Geely в округе, он станет 14-м салоном китайских автомобилей в Подмосковье. По итогам осмотра серпуховскому магазину выдали положительное заключение и подготовили выводы о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство.

Автомагазин состоит из одного этажа, его площадь превышает тысячу квадратных метров. Здание разделено на три функциональные зоны: торговые помещения, места общего пользования и подсобные помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.