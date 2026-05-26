Чили, круассаны и лишняя порция: гастроэнтеролог назвал продукты, которые устраивают «пожар» в желудке
Гастроэнтеролог Александр Приказчиков в своем Telegram-канале перечислил продукты, которые чаще всего провоцируют мучительную изжогу. По его словам, одним из главных виновников является перец чили — содержащийся в нем капсаицин вызывает сильнейшее жжение. Однако за «пожар» в желудке отвечают не только острые блюда: в список попали круассаны с их обилием сливочного масла, кофе и томатный соус.
Отдельное внимание врач уделил привычке переедать. Он объяснил, что из-за большого объема пищи растягивается желудок, это приводит к повышению внутрибрюшного давления и расслаблению сфинктера, через который кислота забрасывается в пищевод. Среди других причин изжоги Приказчиков выделил жирную, острую и кислую еду, а также избыток быстрых углеводов в рационе.