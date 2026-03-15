China Eastern анонсировала выгодные рейсы из Казани в Шанхай, Токио и Манилу

Эксперты предрекают подорожание авиабилетов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, однако прямо сейчас у путешественников из Казани есть шанс урвать билеты по цене, которая уже скоро может показаться сказкой. Китайский перевозчик China Eastern анонсировал сразу несколько привлекательных направлений на восток.

В Шанхай — прямым рейсом

Самый выгодный вариант — путешествие в Шанхай. Вылет из столицы Татарстана запланирован на 27 сентября, обратный рейс — 7 октября. Стоимость билета туда-обратно составляет всего 32,6 тысячи рублей. И это не стыковочный маршрут, а прямой перелет, что для такой цены большая редкость.

Токио с ночевкой в Китае

Любители восходящего солнца могут отправиться в Японию. China Eastern доставит из Казани в Токио 19 июня, а назад — 30 июня. Билет обойдется в 43,9 тысячи рублей. Правда, лететь придется с пересадкой в шанхайском аэропорту Пудун. Туда стыковка составит почти 8 часов, а вот на обратном пути путешественников ждет длительное ожидание — 20,5 часа. Впрочем, это можно превратить в небольшое приключение: воспользоваться безвизовым режимом и переночевать в гостинице в китайском мегаполисе.

Филиппины почти за полцены

Для тех, кто мечтает о пляжном отдыхе, есть вариант слетать в Манилу. Отправление из Казани — 19 июня, возвращение — 3 июля. Стоимость билета — 49,7 тысячи рублей, что для такого дальнего маршрута выглядит очень бюджетно. В пути придется сделать две стыковки в Шанхае: 12 часов 25 минут туда и 6 часов 45 минут обратно.

Во всех трех вариантах багаж уже включен в стоимость тарифа.