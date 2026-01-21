Чиновник посоветовал сельскому учителю с зарплатой 14 тысяч больше работать

Педагог из Печорского округа Псковской области Артем Лапин, получающий менее 14 тысяч рублей в месяц, в паблике «Жители Печор» во «ВКонтакте» раскритиковал ответ местной администрации на свою жалобу о низкой зарплате. Поводом стал совет главы округа Валерия Зайцева «больше работать».

Учитель обратился на прямую линию к губернатору, указав, что его доход не дотягивает до прожиточного минимума и его не хватает на базовые нужды. В официальном ответе Зайцев подтвердил, что Лапин ведет 7 учебных часов в неделю, кружки и профориентацию, а в декабре получил премию в 35 тысяч рублей. Чиновник пояснил, что зарплата формируется из оклада, надбавок и стимулирующих выплат, а увеличить её можно лишь за счет увеличения учебной нагрузки.

Лапин парировал, что в малокомплектной сельской школе его реальная нагрузка гораздо выше: он ведет полный курс физики для трех классов, а подготовка к занятиям требует значительного времени. Предложение взять больше часов учитель назвал безответственным, отметив, что с трудом справляется с текущим объемом работы.

