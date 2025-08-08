Чиновники из Ростовской области устроили шаманское шоу на официальном заседании

В Ростовской области официальное заседание чиновников неожиданно превратилось в эстрадное шоу. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash.

На глазах удивленных коллег сотрудник администрации Зимовниковского района в ярком красном костюме устроил десятиминутное представление с магическими платками.

На распространившихся в СМИ кадрах видно, как мужчина эффектно «колдует» с фрагментами ткани под музыку. Собравшиеся в зале благодарили кудесника громкими аплодисментами.

Как выяснилось, необычный перформанс был частью презентации будущих платных выступлений для местных работников сельского хозяйства. Чиновник-фокусник, совмещающий государственную службу с эстрадной деятельностью, продемонстрировал свои навыки, чтобы заинтересовать потенциальных зрителей.

