Чиновники первыми начали тестирование мессенджера Max

В Югре стартовал пилотный проект по внедрению российского мессенджера Max. Разработка ведется в рамках стратегии цифрового суверенитета. Первыми на новую платформу массово перешли чиновники, пишет ugra-news.ru.

Губернатор Руслан Кухарук поручил руководителям органов власти подключиться к сервису до 30 июля, а к 15 августа — перевести в него внутреннюю коммуникацию.

Одно из ключевых направлений внедрения это образование. Заместитель губернатора и глава Департамента информационных технологий Павел Ципорин заявил, что Max станет единой цифровой платформой для школ. По словам заместителя главы региона Елены Майер, полный переход образовательных учреждений на мессенджер завершится до конца 2025 года.

С 1 сентября Max будет предустановлен на все новые устройства в России. В этот же период ожидается массовая регистрация школьников и их родителей.

Ранее сообщалось, что российский мессенджер Max станет обязательным с 1 сентября.