Чиновники потребовали с вдовы бойца СВО вернуть 750 тыс. руб. за погибшего мужа

В Нижней Туре Свердловской области чиновники потребовали от вдовы бойца специальной военной операции (СВО) вернуть часть денежных средств, выплаченных ей после гибели супруга, сообщил портал Е1.ru.

Отмечается, что женщина получила 1,5 млн руб. компенсации, однако позднее органы власти сочли это переплатой и потребовали возврата 750 тыс. руб.

Как объяснили в Свердловском областном суде, причиной для такого требования стало то, что у погибшего военнослужащего обнаружился сын от первого брака, который также имеет право на получение выплаты в размере 750 тыс. руб. Чиновники обратились к вдове с просьбой добровольно вернуть указанную сумму.

Однако женщина не захотела возвращать деньги, и дело поступило в суд, который встал на ее сторону и признал действия чиновников незаконными. Судья постановил, что требовать возврата денежных средств с вдовы неправомерно.

