Чиновников обвинили в нарушении прав Героя России

Жена Героя России Юлия Суворова публично обвинила чиновников Краснодарского края в нарушениях в вопросе выделения земельного участка, положенного семье по закону. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на публикацию телеграм-канала движения «Ветераны России».

Супруга военнослужащего, который сейчас находится в зоне СВО, утверждает: местные власти годами игнорируют их заявления, а выделенные участки необоснованно передают посторонним лицам.

Жалобу южанка передала «Ветеранам России», а те осветили историю и решили довести информацию до главы Генпрокуратуры, ФСБ и СК России. Общественники хотят добиться проверки ситуации и узнать, действительно ли чиновники нарушили права семьи военного, который в настоящее время защищает интересы России на спецоперации.

Ранее сообщалось, что СК России взялся за проверку блогерши, которая пожелала бойцам СВО «сдохнуть».