СК взялся за проверку блогерши, которая пожелала бойцам СВО «сдохнуть»

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении блогерши из Иркутска, оскорбившей участников специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на свои источники.

В опубликованном в соцсетях видео женщина не только выразила пренебрежительное отношение к Дню России, заявив, что это событие «не заслуживает гордости», но и позволила себе циничное высказывание в адрес российских военнослужащих. В частности, она пообещала «выпить вина», если бойцы СВО «сдохнут завтра».

После волны возмущения в соцсетях автор ролика удалила свою страницу, однако это не остановило правовой реакции. Сотрудники СК уже приступили к изучению материалов дела. Ведомство рассматривает возможность квалификации действий блогерши по статье о публичных призывах к экстремизму либо оскорблении чувств верующих.

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