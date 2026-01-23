Чипсы без чувства вины: как физтеховцы из МФТИ спасают мир от вредной жареной картошки

Студенты Московского физико-технического института в Долгопрудном представили президенту России Владимиру Путину проект по созданию новых сортов сельскохозяйственных растений. Презентация состоялась во время визита главы государства в вуз накануне Дня российского студенчества, пишет РИА Новости.

Магистрант Виктория Уткина рассказала о разработке методов геномного редактирования для ускоренной селекции. По ее словам, за прошедший год были созданы собственные инструменты и получены первые модельные растения с заданными признаками. Одним из направлений работы является создание картофеля с повышенной лежкостью, увеличенным сроком хранения и меньшим образованием вредных веществ при термической обработке, например, при изготовлении чипсов или картофеля фри.

Также совместно с индустриальными партнерами начат проект по выведению рапса с улучшенными характеристиками масла. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов пояснил, что применяемая технология не подразумевает внесения чужеродных генов, поэтому полученные растения не будут считаться генетически модифицированными организмами. Президент согласился с этой оценкой, отметив важность работы в данном направлении.