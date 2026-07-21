Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с « Абзацем » предупредила, что привычка перекусывать в офисе фастфудом или некачественной едой грозит серьезными последствиями для здоровья.

По ее словам, купленная на бегу жирная, острая и тяжелая пища способна вызывать изжогу, вздутие, запоры и диарею, а частое употребление чипсов, печенья и другого фастфуда ведет к ожирению, сахарному диабету, сердечно-сосудистым осложнениям и проблемам с печенью и почками. Самый опасный вариант — плохо обработанное мясо или рыба: в этом случае есть риск подхватить паразитарную инфекцию или заработать хроническое воспаление.

Кроме того, нерегулярное питание, обилие консервантов и красителей нарушают микрофлору кишечника и могут спровоцировать гастрит либо язву. Замена полноценных обедов пустыми калориями, по словам Русаковой, ведет к дефициту белка и витаминов, ослабляет иммунитет и ухудшает состояние кожи, волос и костей.