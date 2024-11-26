Чирлидеры из Ленинского округа победили на фестивале «Турнир РФСО Спартак»

Соревнование по чир спорту «Турнир РФСО Спартак» прошло в Московской области при участии более 800 воспитанников спортивных клубов из 17 городов страны. В их числе и талантливые ребята из Ленинского округа, которым удалось впечатлить жюри своим артистичным и живым выступлением.

Команда из Ленинского округа «Gravity Falls Gold» под руководством тренера Юлии Синельниковой успешно выступила на престижном соревновании. Воспитанники победили в номинации «чирлидинг-стант» в возрастной категории юниоры и юниорки. Также отличилась Дарья Евсенейкина в номинации «чирлидинг-соло». Сильными соперниками участников из Ленинского стали другие команды из Подмосковья, которые достойно представили свои муниципалитеты.

Победителей поблагодарили за блестящее выступление и вручили заслуженные награды — дипломы и медали. Чирлидеры получили ценный опыт, показали себя и полностью оправдали надежды профессионального тренера.

«Наша команда называется «Gravity Falls», что означает нарушение гравитации. В нашем спорте ребята, действительно, нарушают законы гравитации, выполняя сложные трюки. На тренировках мы оттачиваем все элементы, проходим серьезную подготовку», — отметила тренер Юлия Синельникова.

Отметим, что команда «Gravity Falls» уже не первый раз становится призером и победителем. За все время действия с 2018 года воспитанники неоднократно возвращались с наградами с соревнований разного уровня. Девушки и юноши тренируются в деревне Калиновка на базе Калиновского филиала Видновской школы №11 и центра «Юность» в Ленинском округе.