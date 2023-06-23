Число безработных жителей РФ сократилось на 42 тыс. человек с начала года
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Количество безработных жителей РФ на сегодняшний день составляет 522 тыс. человек, таким образом, с начала года данный показатель сократился на 42 тыс. человек. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Отмечается, что уровень безработицы остается на уровне 0,7%, а объем вакансий насчитывает свыше 1,8 млн позиций.
Добавляется, что в субъектах РФ почти 16 тыс. работодателями поданы заявления на 115 тыс. рабочих мест для участия в программе субсидированного найма.