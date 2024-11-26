Число читателей библиотек в Ленинском округе выросло с начала года

В муниципалитете наблюдается заметный рост интереса к библиотекам. Так, с начала текущего года количество читателей увеличилось на 23,5%, а посещаемость этих культурных учреждений возросла на 16%, как рассказали в пресс-службе округа.

Для такого спроса есть и предложение — в округе регулярно открываются новые библиотеки. Особенно актуально это для жилых комплексов, где подобные учреждения нередко являются единственным местом для проведения досуга. Они становятся важными культурными центрами и точками притяжения для местных жителей, как заявила директор Центральной сети библиотек Ленинского округа Татьяна Лукашова.

За последние 4 года в муниципалитете открылись новые библиотеки в микрорайонах «Ново-Молоково», «Пригород Лесное», «Зеленые аллеи», а также в 6-м микрорайоне города Видное. На данный момент библиотечная система Ленинского округа насчитывает 3 пункта выдачи книг и 15 библиотек.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

Библиотеки стали не просто местом для получения информации. Они развиваются как досуговые центры. На их базе проводятся различные события. Молодежь с энтузиазмом участвует в викторинах и квестах, а для пожилых организуются занятия в рамках проекта «Активное долголетие».

Система библиотек округа насчитывает более 120 кружков и студий. В этом году в учреждениях состоялось свыше 4 тыс. мероприятий. Среди них — литературные фестивали и мастер-классы, что подчеркивает их значимость как центров общения и образования для всех возрастов.

В условиях современного мира, где свободный доступ к информации играет ключевую роль, библиотеки продолжают адаптироваться и развиваться, расширяя свою деятельность и влияние в обществе.