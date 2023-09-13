Число госпитализированных с сибирской язвой граждан под Воронежем выросло

Число граждан, которые заразились сибирской язвой под Воронежем, выросло до 10 человек. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на данные департамента здравоохранения региона 13 сентября.

Оказалось, что в больницу попал и подросток из села Лебединка, что в Богучарском районе региона. Еще девять взрослых граждан лечатся в БСМП в Воронеже, а подросток с уточняющимся диагнозом находится в Детской областной больнице.

Подтверждена лабораторно сибирская язва у восьмерых человек. У оставшихся двух диагнозы официально уточняются.