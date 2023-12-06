Число грузовиков с гуманитарной помощью для Украины резко сократилось после проверок на границе

Количество большегрузов с гуманитарной помощью, предназначенной для Украины, резко сократилось после того, как машины на границе начала проверять польская налоговая служба, сообщил представитель польского Комитета защиты перевозчиков Яцек Сокол.

Польские дальнобойщики уже около месяца блокируют границу с Украиной, беспрепятственно пропуская только машины с военными грузами и гуманитарной помощью.

Сокол предположил, что часть грузов перевозилась под видом «гуманитарки» по поддельным документам. Вероятно, украинские водители сообщили своим работодателям о тщательной проверке документов, и те начали отказываться от криминальных перевозок.