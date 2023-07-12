Число ипотечных договоров в Нижегородской области увеличилось почти в полтора раза

Число ипотечных договоров в Нижегородской области за год увеличилось почти в полтора. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заместителя губернатора региона Егора Полякова.

Отмечается, что с января по май в области заключено около 12 тыс. таких договоров.

Добавляется, что в последнем весеннем месяце объем ипотечных сделок составил почти три тысячи договоров, что в пять раз больше того же периода минувшего года.

Уточняется, что также за пять месяцев этого года более тысячи кредитов выдано в рамках реализации программы «Семейная ипотека».