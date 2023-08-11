Число лесных пожаров сократилось в Московской области в шесть раз
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В Подмосковье в этом июле более чем в шесть раз снизилось число лесных пожаров в сравнении с прошлым годом, сообщили в областном Комлесхозе. В этом году в регионе зафиксировали шесть возгораний против 37 — в 2022-м.
«И дело не только в погоде, которая в прошлом году была гораздо более жаркая и сухая. Также совершенствуются методы выявления возгораний и тушения пожаров, активнее помогают в этом неравнодушные граждане Подмосковья», — пояснил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Отметим, что тушение пожаров в лесах Подмосковья обеспечивают 27 лесопожарных станций. При необходимости привлекаются силы МЧС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.