Число первоклассников в Подмосковье в этом году будет рекордным

В новом учебном году в регионе ожидают рекордное количество первоклассников — 120 тыс. Об этом сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн. Подготовку к новому учебному году обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов.

По данным министра, общее число школьников в Подмосковье в этом учебном году составит 1 млн 80 тыс. человек.

«102 тыс. человек работают в нашей отрасли. Сегодня они выходят из отпусков, все готовятся принять детей 1 сентября», — добавил Илья Бронштейн.

Также министр рассказал о строительстве и ремонте учебных заведений. К началу учебного года будет открыто 30 новых объектов: 23 бюджетных и семь внебюджетных школ, а также три крупных профильных кластера. Кроме того, строится 25 детских садов.

Капитальный ремонт по президентской программе проходит в 63 школах и 15 садиках, их тоже готовят к открытию 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.