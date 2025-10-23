Число погибших от взрыва на предприятии в Копейске достигло девяти человек

Гибель девяти человек подтверждается на предприятии в челябинском Копейске, где произошел взрыв, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Текслер.

Он отметил, что к настоящей минуте известно об одном пропавшем без вести человеке. Сейчас ведутся его активные поиски.

"На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести", - написал глава региона

Напомним, в минувшую среду вечером на одном из промышленных предприятий Копейска в Челябинской области произошел мощный взрыв. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что, к сожалению, есть человеческие жертвы.

На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы — пожарные, спасатели, медики и правоохранительные органы. Для координации ликвидации последствий чрезвычайной ситуации был развернут оперативный штаб. Глава региона заверил, что угрозы для жителей близлежащих районов и городской инфраструктуры нет. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.