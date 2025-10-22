Взрыв на предприятии в Копейске: губернатор сообщил о жертвах

Взрыв произошел на одном из предприятий Копейска в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер подтвердил, что в результате инцидента есть погибшие. Об этом сообщает РИА Новости.

На одном из промышленных предприятий Копейска в Челябинской области произошел мощный взрыв. Губернатор региона Алексей Текслер оперативно прокомментировал происшествие, сообщив, что, к сожалению, есть человеческие жертвы. Их точное количество на данный момент уточняется.

На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы — пожарные, спасатели, медики и правоохранительные органы. Для координации ликвидации последствий чрезвычайной ситуации был развернут оперативный штаб. Глава региона заверил, что угрозы для жителей близлежащих районов и городской инфраструктуры нет. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

