Число погибших при атаке БПЛА в Татарстане возросло до двух, скончался один из пострадавших

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Татарстане количество погибших увеличилось до двух человек. Один из пострадавших скончался, сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщил, что в минувшее воскресенье киевский режим совершил атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территорию Татарстана.

В результате инцидента обломки одного из БПЛА упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода в Елабужском районе. В результате этого погиб один человек. Еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «террористический акт» в связи с атакой дронов ВСУ на территорию России.