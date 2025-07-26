Под завалами дома в Саратове после взрыва газа исчезла целая семья

Судьба семьи, состоящей из трех человек, после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове неизвестна, передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник с места происшествия.

Работы по расчистке завалов продолжаются. Ночью из-под обломков было извлечено тело ещё одного погибшего. Три человека из одной семьи до сих пор не обнаружены. В МЧС уточнили, что в работах по разбору завалов задействовано 406 человек.

«Последний раз они выходили на связь за несколько минут до взрыва», – приводится в сообщении телеканала.

В доме на улице Блинова в Саратове, который является десятиэтажным, 25 июля днём произошёл взрыв газа. В результате взрыва произошло обрушение здания с 10-го этажа до первого. Под обрушение попало более 30 квартир.

По мнению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Правоохранительные органы инициировали расследование по факту предоставления услуг, не соответствующих нормам безопасности.

Ранее сообщалось о том, что газ в многоэтажках может попасть под запрет после трагедии в Саратове.